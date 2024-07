Alternative zu PayPal: Europäisches Zahlsystem Wero startet

Mit der App sollen Überweisungen und Bezahlen im Laden möglich sein. Zum Start ist sie in 3 Ländern verfügbar.

Das auf Europa zugeschnittene Bezahlsystem Wero ist gestartet. Es soll Platzhirschen aus den USA wie PayPal, Mastercard und Visa Paroli bieten. Die digitale Geldbörse (Wallet) soll in Deutschland etwa bei den meisten Sparkassen und Volks- und Raiffeisenbanken Zahlungen von Handy zu Handy ermöglichen. Dies soll in Echtzeit funktionieren, also binnen zehn Sekunden.

