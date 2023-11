Bargeld verliert an Bedeutung: Österreicher zahlen lieber digital

Eine Umfrage kommt zum Ergebnis, dass Bargeld immer weiter in den Hintergrund rückt.

"Bargeld verliert an Bedeutung", so lautet die Schlussfolgerung einer Umfrage, die von Österreicher*innen wissen wollte, wie sie am liebsten ihre Waren oder Dienstleistungen bezahlen.

Demnach nutzen 61 Prozent inzwischen am liebsten die digitalen Zahlungsmethoden. 25 Prozent zücken ihr Handy oder greifen zu ihrer Smartwatch, wenn es bei der Kassa um das Bezahlen geht.

Das kommt einer erheblichen Steigerung gleich, denn vor 2 Jahren haben lediglich 17 Prozent ihr Smartphone zum Bezahlen verwendet. Die Online-Umfrage wurden unter 1.000 Leuten vom Kreditkartenanbieter Visa durchgeführt.

➤ Mehr lesen: "Das Bezahlen mit Bargeld im Geschäft wird verschwinden"