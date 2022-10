Ex-Google-Mitarbeiter starten werbefreie Suchmaschine

Nach dem Launch in den USA will die Suchmaschine Neeva nun auch in Europa durchstarten. Das Projekt wurde von 2 ehemaligen Google-Managern ins Leben gerufen und verzichtet auf Werbung und Tracking ihrer Nutzer*innen. Dafür soll es eine kostenpflichtige Variante mit mehr Funktionen geben.

Neeva als Anti-Google

Die Suchmaschine startet in Großbritannien, Deutschland und Frankreich und stellt eine Alternative zu Google dar, schreibt Neeva in ihrem Blog. Neva stellt dabei ihre Nutzer*innen an erster Stelle und gibt ihnen die Kontrolle, ihre Websuche nach ihren Wünschen anzupassen. Das Ziel von Neeva sei einzig und allen, so schnell wie möglich die besten Ergebnisse zu liefern.