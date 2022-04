Google-Alternativen: Warum Europa eigene Suchmaschinen braucht

Die Soziologin Astrid Mager forscht an Alternativen zu Google und untersucht, welche Werte und Visionen hinter den Projekten stehen.

Sucht man auf Google nach Krankheiten, stößt man nicht nur in den bezahlten Anzeigen, sondern auch in den organischen Suchergebnissen bald auf Informationen, die von kommerziellen Anbietern stammen. Selbsthilfegruppen, die nichts zu verkaufen haben, findet man hingegen meist erst auf den hinteren Rängen. „Google transformiert die Suche in einen Konsument*innenwunsch und versucht, uns mit Produkten zu bedienen“, sagt die Soziologin und Technikforscherin Astrid Mager vom Institut für Technikfolgen-Abschätzung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. „Das fällt uns gar nicht mehr auf, weil wir es gewohnt sind.“

Wie andere Technik auch, seien Suchmaschinen nicht neutral, sondern bilden gesellschaftliche Verhältnisse ab, schreiben sie fort und verfestigen sie, sagt Mager. Google, das eigentlich aus dem akademischen Umfeld stamme, habe über die Jahre ein Geschäftsmodell etabliert, das auf Datenhandel basiere und dessen Mechanismen weit über die Suche hinauswirken.

Google-Anzeigen auf Webseiten gehören ebenso dazu wie Suchmaschinenoptimierung, die von zahllosen Webseiten-Betreiber*innen angewendet wird, um ihre Angebote in den Ergebnissen nach oben zu bringen, erläutert Mager. Von den Nutzer*innen werde die Suchmaschine darüber hinaus täglich mit Unmengen von Daten gefüttert: „Sie sind ein Teil des Systems.“