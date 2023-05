So retro-futuristisch soll das Fiat-Cockpit künftig aussehen

Zum 100. Jubiläum des Werks in Turin gibt Fiat einen Einblick, wie die Zukunft der Marke aussehen wird.

Fiat gibt zum 100. Jubiläum des Ursprungswerks in Lingotto, Turin, einen Ausblick auf zukünftige Designs. In einem zeigt der Autobauer das Gebäude, das eine Teststrecke auf dem Dach hat. Die Form des ehemaligen Werks soll Inspiration für retro-futuristischen Interieurs sein, die in einem Video gezeigt werden.