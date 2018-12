Fingerprint-ID kehrt auf das iPhone zurück

Dass das Entsperren der neuen iPhones biometrisch nur mehr über Gesichtserkennung möglich ist, ist nicht bei allen Nutzern auf uneingeschränkte Gegenliebe gestoßen. Wer den Fingerprint-Sensor Touch ID vermisst, darf sich nun erstmals berechtigte Hoffnungen machen. Ein erst seit wwenigen Tagen zugänglicher Patentantrag Apples zeigt nämlich ein iPhone, in dem beide Funktionen auf einem Gerät vereint sind. Der Blog "Patently Apple" hat den Antrag entdeckt.

Touch ID und Face ID in einem Gerät

Dem Antrag zufolge, der offenbar schon im Jänner 2018 von Apple eingereicht wurde, wird Touch ID darin einerseits als Technologie beschrieben, die als singuläre Authentifizierungslösung verwendet werden kann. Darüber hinaus wird Touch ID aber auch als sekundäre Lösung erwähnt, die quasi als Backup verwendet werden kann, wenn Face ID aus irgendeinem Grund nicht funktioniert bzw. eine weitere Bestätigung notwendig ist.

Dem Gerätedesign sämtlicher Hersteller folgend, kann das nur bedeuten, dass auch Apple seinen Fingerprint-Sensor künftig im Display verbauen will. Der iPhone-Hersteller wollte die Funktion schon bei der Einführung des iPhone X umsetzen, scheiterte damals Berichten zufolge aber noch an der unausgereiften Technik der Zulieferer. Dass die Technologie bereits marktreif ist, hat Huawei mit seinem Mate 20 Pro bereits bewiesen. Auch andere Hersteller wie Samsung werden wohl in Kürze nachziehen.