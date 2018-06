Fire HD 10 Kids: Amazon bringt Tablet speziell für Kinder

Tablet im Browser konfigurieren

Neben den Einstellungen direkt am Tablet selbst, steht den Eltern ein Dashboard zur Verfügung, das sich auch über den Browser abrufen lässt. Auf diese Weise erhalten sie einen Überblick darüber, was ihre Kinder am Tablet machen. Generell können über das Dashboard sämtliche Einstellungen am Tablet aus der Ferne vorgenommen werden.

Außerdem erhalten die Eltern im Dashboard eine kurze Zusammenfassung über die jeweiligen Serien oder Bücher, die die Kinder konsumieren. Dazu schlägt Amazon gleich Gesprächsideen vor und zeigt entsprechende Fragen, um mit den Kindern über die konsumierten Inhalte zu reflektieren.