Pirate Bay-Gründer kooperiert bei Flattr mit Adblock Plus

Peter Sunde hat auf der Republica in Berlin bekannt gegeben, dass der Bezahldienst für Medieninhalte Flattr künftig mit dem Kölner Adblock-Anbieter Eyeo zusammenarbeiten wird.

Der Social-Payment-Dienst Flattr hat sich dank der zunehmenden Zentralisierung des Internets nicht so entwickelt, wie anfangs erwartet. „Vielleicht waren wir ein bisschen naiv und haben gehofft, dass das Internet weniger zentralisiert sein wird als es geworden ist“, sagte Flattr-Gründer Peter Sunde dazu vor kurzem im Interview mit der futurezone. Auf der Republica in Berlin hat er nun den neuen Partner von Flattr vorgestellt, mit dem er den Dienst zum „Game Changer“ machen möchte: dem deutschen Adblock-Anbieter Eyeo.

Plugin misst Interaktionen

Sunde stellte dort Flattr Plus vor, mit dem das Bezahlen von digitalen Inhalten „radikal vereinfacht“ werden soll, wie golem.de berichtet. Statt eines Buttons, der von Blog- oder Medienbetreibern integriert werden muss, soll bei Flattr Plus ein Plugin die Interaktion der Nutzer mit den Medieninhalten überwachen. Dabei soll nicht nur gemessen werden, ob jemand die Seite besucht, sondern auch, ob er einen Artikel tatsächlich gelesen habe. Mit einem spezielle Algorithmus wird dann das Ausmaß an Interaktion gemessen.

Bleiben soll das Konzept, dass User selbst bestimmen, wie viel Geld sie für Medieninhalte pro Monat ausgeben möchten. Flattr Plus will mit dem Tool dem Trend zum „Clickbaiting“ entgegen wirken, wonach möglichst viele Seitenaufrufe generiert werden, damit möglichst vielen Lesern Werbung angezeigt wird. Sunde will mit Flattr Plus das Internet „endlich zu dem entwickeln, was es schon immer sein sollte, ein Ort an dem alle Arten von Autoren und Kreativen ihre Zielgruppe treffen und gleichzeitig ein Mechanismus für diese Zielgruppen, um Content-Ersteller direkt und nachhaltig zu unterstützen.“

Gebührenmodell mit Adblock Plus