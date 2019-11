Ford zeigt elektrischen „Mustang Lithium“ mit 6-Gang-Schaltung

Der US-Automobilhersteller Ford hat auf der Messe der Speciality Equipement Market Association (SEMA) in Las Vegas mit einem Konzeptfahrzeug eines vollelektrischen Mustangs für Aufsehen gesorgt, berichtet The Verge. Der „ Mustang Lithium“, der gemeinsam mit dem Ausrüster Webasto gebaut wurde, wird zwar in dieser Form nie auf den Markt kommen, hat es aber in sich.