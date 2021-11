Fujifilm bringt neue hybride Kamera

Fujifilm hat den Launch seiner neuen hybriden Digitalkamera angekündigt. Die Instax Mini Evo druckt auf Instax Mini-Film und verbindet damit die Vorzüge einer herkömmlichen Sofortbild- mit den Funktionen einer Digitalkamera, die Bilder weitergeben und speichern kann.

Die Instax Mini Evo ist in einem ähnlich klassischen Reto-Design gehalten wie andere Instax Kameras von Fujifilm. Nach Angaben des Herstellers soll die Kamera eine doppelt so hohe Auflösung haben im Vergleich zu ihre Vorgängermodellen. Die größte Neuerung ist allerdings die digitale Bedienung mittels LCD-Bildschirm auf der Rückseite. Mit dem Display können Nutzer*innen ihr Foto nach der Aufnahme nochmals überprüfen, bevor sie dieses Drucken. Angesichts der Kosten von Instax-Film könnten sich Fotograf*innen durch diese Anwendung daher auch Geld sparen. Immerhin kosten ein Sofortbildfilm mit 20 Aufnahmen von Fujifilm in Österreich im Schnitt 15 Euro. Das sind satte 1,30 Euro pro Foto.