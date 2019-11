Fujifilm macht sich über Xiaomis 108 MP Handy-Kamera lustig

Vergangene Woche hatte der chinesische Technologiekonzern ein Smartphone präsentiert, dessen Kamera als erste Handy-Cam Fotos mit einer Auflösung von bis zu 108 MP aufnehmen kann. Dadurch erhielt das Xiaomi Mi Note 10, das in China als Mi CC9 Pro verkauft wird, große Aufmerksamkeit.

Offenbar wollte sich auch Fujifilm zur neuen Xiaomi-Smartphone-Kamera äußern und veröffentlichte einen Weibo-Post. "100 million pixels: Welcome new members!", schrieb der Kamerahersteller über einem Fotos, das eine Fujifilm-Kamera und mehrere Objektive zeigt. Soweit so gewöhnlich.