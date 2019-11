Wie sich Xiaomis 108 MP Kamera gegen das iPhone 11 Pro schlägt

Der 108-MP-Modus sei nicht der Standardmodus und finde wohl nur in Ausnahmefällen Anwendung, schreibt Sin. Für Landschafts- oder Architektur-Fotografie bei optimalen Lichtverhältnissen biete sich der hochauflösende Modus an. In allen anderen Situationen sei es besser, einen alternativen Modus zu wählen.

Bei den Kameraspezialisten von DxOMark kommt das Mi Note 10 jedenfalls sehr gut an. Sie haben das Smartphone mit 121 Punkten bewerten. Damit liegt das Xiaomi-Smartphone gemeinsam mit dem Huawei Mate 30 Pro an erster Stelle.