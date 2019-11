Xiaomi Mi CC9 Pro vorgestellt: 108 Megapixel und riesiger Akku

Bei einem Event in China hat Xiaomi das erste Smartphone mit einer 108 MP Kamera vorgestellt. Insgesamt verfügt das Mi CC9 Pro über fünf Kameralinsen auf der Rückseite und schlägt bei ersten Kameratests Samsung und Huawei.

Das Mi CC9 Pro kommt mit einem 6,47 Zoll großen AMOLED-Bildschirm im 19,5:9 Format, der mit 1080 x 2340 Pixel auflöst. Die Selfie-Kamera löst mit 32 MP aus und ist in einem Notch in Tropfenform untergebracht. Mit einem Snapdragon 730G ist das Gerät nicht in der Spitzenklasse, sondern mehr in der gehobenen Mittelklasse angesiedelt.