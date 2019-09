Das Xiaomi Mi Mix Alpha besteht fast nur aus Display

Die Leaks haben sich bestätigt: Das Xiaomi Mi Mix Alpha hat besonder gerundete Kanten, um die sich der Waterfall-Bildschirm fast komplett legt. Das Surround-Display zeigt Uhrzeit, Akku-Ladung, Benachrichtigungen und weitere Informationen, die normalerweise am oberen Rand eines Smartphones zu sehen sind, seitlich an. Der hintere Teil des Displays bleibt solange ausgeschaltet, bis man das Gerät dreht. Dann wechselt die Anzeige auf einen schmaleren Screen neben dem Kamera-Element. Die Lautstärke-Einstellungen werden an den Seiten via Touch-Bedienung vorgenommen.