Garmin Fahrradradar im Test: Handy warnt vor herannahenden Autos

Einfache Montage

Montiert wird der Fahrradradar, der per microUSB geladen wird, ganz ohne Schrauben. Die Halterung wird stattdessen einfach per Gummiband um die Sattelstütze geschnallt. Halterung sowie Gummiband wirken stabil - man muss also keine Angst haben, dass sich das teure Gerät während der Fahrt verabschiedet.

Im Test haben wir die Geräte jeweils mit einem Smartphone gekoppelt, auf dem die Varia-App installiert ist. Das Handy wurde dann per - nicht mitgelieferter - Vorrichtung an der Lenkstange montiert.

Fährt man auf einer öffentlichen Straße los, dauert es nicht lange, bis ein Auto hinter einem ist und sich das Handy per Ton und Vibration meldet. Auf dem Display sieht man, wie weit das Auto noch weg ist und wie schnell es sich nähert. Fahrzeuge bis zu einer Distanz von 140 Meter werden dabei erfasst.