Garmin Instinct Esports im Test: Den Puls ins Internet streamen

Die Garmin Instinct hat den Vibe einer Casio G-Shock. Groß, Kunststoff, stabil, 90er-Jahre Design. Mit 17 verfügbaren Varianten scheint Garmin ebenfalls der Casio-Idee zu folgen: Für jeden gibts eine passende G-Shock – oder in diesem Fall Instinct.

Nach einer eigenen Versionen für Soldaten und Surfer ist jetzt Variante 18 der Instinct verfügbar: die Instinct Esports (315 Euro bei Amazon). Garmin verspricht auf seiner Website, dass die Instinct Esports „die GPS-Smartwatch für Gaming-Enthusiasten“ ist: „Mit der Instinct Esports vervollständigst du dein perfektes Gaming Setup.“

Ich habe getestet, was sie kann, was nicht und was eine Sportuhr zur Gaming-Smartwatch machen soll.