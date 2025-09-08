Garmin Smartwatches: User ärgern sich über eingebrannte Displays

Bei älteren OLED-Displays ist es nicht unwahrscheinlich, dass ein sogenanntes "Burn in" (Einbrennen) auftritt. Wenn z. B. für längere Zeit ein statisches Bild angezeigt wird und man auf ein anderes Bild wechselt, ist das erste Bild dabei immer noch schemenhaft zu erkennen.

Grund ist, dass sich das organische Material in den LEDs (OLED steht für Organic Light Emitting Diod) mit der Zeit zersetzt. Pixel, die für eine lange Zeit statisch waren, verlieren dabei schneller an Helligkeit oder ändern ihre Farbe. Diese dauerhafte Veränderung führt dann zu einem "Geisterbild". Ist das Display zusätzlich längere Zeit UV-Licht oder Hitze ausgesetzt, treten diese eingebrannten Bilder öfter auf.

Hersteller versuchen mit verschiedenen Techniken diesem Phänomen entgegenzuwirken. Eine Smartwatch, wo das Ziffernblatt dauernd angezeigt wird, stellt allerdings eine Herausforderung dar. Auf Reddit berichten nun einige Garmin-Nutzer von ihren eingebrannten Uhrendisplays.

Epix Gen2 von Garmin betroffen

Betroffen ist hauptsächlich die Epix Gen2, die im Jänner 2022 auf den Markt kam. Gleich mehrere Nutzer berichteten in den vergangenen 2 Wochen, dass sich das Display deutlich verschlechterte. Besonders Schrift, die lange Zeit statisch am Display angezeigt wird, hat sich eingebrannt.