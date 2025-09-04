Garmin Fenix 8 Pro: Erste Smartwatch mit MicroLED kostet 2.000 Euro
Garmin hat kürzlich die Pro-Serie seiner Multisport-Smarwatch Fenix 8 vorgestellt. Die Uhren stechen vor allem durch 2 Besonderheiten hervor: Konnektivität und Displaytechnologie.
So kommt die Fenix 8 Pro nicht nur mit LTE sondern auch mit inReach-Technologie. Das heißt, die Uhr stellt selbstständig eine Verbindung mit Satelliten für die Nachrichtenübertragung her.
Was kann die Fenix 8 Pro?
Die Mobilfunkanbindung erlaubt Sprachanrufe, Sprachnachrichten, Live-Standortfreigabe für Kontakte und Wettervorhersagen auch ohne verbundenes Smartphone. Über Satellit können Textnachrichten versendet werden sowie Standort-Check-ins an Familie und Freunde versendet werden. Diese wird also benachrichtigt, wenn man bestimmte Punkte der Wanderroute erreicht.
Wenn ein SOS-Notruf über die Uhr ausgelöst wird, sendet die Fenix 8 Pro eine Nachricht über Satellit oder LTE an Garmin Response, die internationale Zentrale für die Notfallkoordinierung des Unternehmens. Über diese werden dann gegebenenfalls Behörden informiert bzw. Rettungsaktionen eingeleitet.
Kostenpflichtiges Abo
Für die Satelliten-Konnektivität ist ein kostenpflichtiges Abo notwendig. Dieses ist ab 10 Euro im Monat verfügbar. Bei dieser günstigsten Variante muss man allerdings sämtliche Nachrichten und Wetterabfragen, abgesehen vom SOS-Notruf, extra bezahlen. Das teuerste Abo kostet 60 Euro pro Monat, hier kann man z.B. unbegrenzt Textnachrichten per Satellit versenden. Mehr Infos zu den Abos gibt es hier.
Die Fenix 8 Pro mit AMOLED-Display kostet 1.200 Euro (UVP). Daneben gibt es noch eine weitere neue Uhr.
Fenix 8 Pro MicroLED
Garmin bringt gleichzeitig eine Variante der LTE- und Satelliten-Uhr mit MicroLED-Display auf den Markt. MicroLED gilt als nächster Entwicklungsschritt bei OLED. Die Dioden sind dabei deutlich kleiner. Derartige Displays sind heller als OLEDs und darum auch bei strahlendem Sonnenlicht besser ablesbar. Zudem ist die Gefahr von Einbrennen geringer.
Die Garmin Fenix 8 Pro ist die erste Smartwatch, die ein MicroLED-Display nutzt. Das 1,4 Zoll große MicroLED-Display der Fenix 8 Pro erreicht eine Spitzenhelligkeit von 4.500 Nits, was deutlich heller ist als die hellsten OLED-Bildschirme aktueller Smartwatches.
Die hohe Helligkeit geht allerdings auf Kosten des Akkus. So spricht Garmin bei der AMOLED-Variante von einer Akkulaufzeit von bis zu 27 Tagen im Smartwatch-Modus. Bei der MicroLED-Version sind es nur 10 Tage.
Wer die neue Displaytechnologie möchte, muss tief in die Tasche greifen. Die Fenix 8 Pro MicroLED kostet 2.000 Euro (UVP).
