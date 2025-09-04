Garmin Fenix 8 Pro: Erste Smartwatch mit MicroLED kostet 2.000 Euro

Es ist die erste Smartwatch überhaupt mit der MicroLED-Displaytechnologie.

Garmin hat kürzlich die Pro-Serie seiner Multisport-Smarwatch Fenix 8 vorgestellt. Die Uhren stechen vor allem durch 2 Besonderheiten hervor: Konnektivität und Displaytechnologie.

So kommt die Fenix 8 Pro nicht nur mit LTE sondern auch mit inReach-Technologie. Das heißt, die Uhr stellt selbstständig eine Verbindung mit Satelliten für die Nachrichtenübertragung her.

Was kann die Fenix 8 Pro?

Die Mobilfunkanbindung erlaubt Sprachanrufe, Sprachnachrichten, Live-Standortfreigabe für Kontakte und Wettervorhersagen auch ohne verbundenes Smartphone. Über Satellit können Textnachrichten versendet werden sowie Standort-Check-ins an Familie und Freunde versendet werden. Diese wird also benachrichtigt, wenn man bestimmte Punkte der Wanderroute erreicht.

Wenn ein SOS-Notruf über die Uhr ausgelöst wird, sendet die Fenix 8 Pro eine Nachricht über Satellit oder LTE an Garmin Response, die internationale Zentrale für die Notfallkoordinierung des Unternehmens. Über diese werden dann gegebenenfalls Behörden informiert bzw. Rettungsaktionen eingeleitet.

Kostenpflichtiges Abo

Für die Satelliten-Konnektivität ist ein kostenpflichtiges Abo notwendig. Dieses ist ab 10 Euro im Monat verfügbar. Bei dieser günstigsten Variante muss man allerdings sämtliche Nachrichten und Wetterabfragen, abgesehen vom SOS-Notruf, extra bezahlen. Das teuerste Abo kostet 60 Euro pro Monat, hier kann man z.B. unbegrenzt Textnachrichten per Satellit versenden. Mehr Infos zu den Abos gibt es hier.

Die Fenix 8 Pro mit AMOLED-Display kostet 1.200 Euro (UVP). Daneben gibt es noch eine weitere neue Uhr.

