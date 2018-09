Garmin tactix Charlie im Test: Der Panzer unter den Smartwatches

Lange Akkulaufzeit

Der Dauereinsatz ist ernst gemeint: Garmin gibt die Laufzeit der Charlie im Smartwatch-Modus, also mit permanenter Bluetooth-Verbindung, mit zwölf Tagen an. Mit Sporttracking, aktiver Pulsmessung, Schlaftracking und drei Tracking-Aktivitäten mit GPS, die jeweils über eine Stunde gedauert haben, waren es bei mir elf Tage, was immer noch sehr beeindruckend ist. Das Vorgängermodell Bravo schaffte bis zu 20 Tage, allerdings hatte dieses keinen Pulsmesser eingebaut.

Die elf Tage Akkulaufzeit sind mit Always-On-Display. Im Gegensatz zu vielen anderen Smartwatches ist das auch, sowie die anderen Menüs der Uhr, bei direktem Sonnenlicht sehr gut lesbar. Auch mit polarisierten Sonnenbrillen ist es vollständig lesbar, was für mich ein großes Plus ist. Ein kleines Manko ist, dass die Darstellung der Farben bei der Charlie deutlich blasser ist als bei Smartwatches mit AMOLED-Display.

Um die Hintergrundbeleuchtung des Displays einzuschalten, gibt es eine eigene Taste – was für mich ein kleines Flashback in die 90er-Jahre ist, als man unbedingt eine G-Shock haben musste. Die Beleuchtung kann auch per Armhebe-Geste aktiviert werden, was aber nicht so verlässlich funktioniert, wie etwa bei Samsungs Smartwatches. Da man aufgrund der sehr guten Lesbarkeit des 1,2-Zoll-Displays die Beleuchtung sowieso nur selten braucht, habe ich diese Funktion deaktiviert und schwelge lieber beim Drücken der Licht-Taste in 90er-Jahre-Erinnerungen.

Mehr taktisch als du

Abgesehen von der langen Akkulaufzeit, der Zulu-Zeit und der robusten Bauform hat die Charlie weitere taktische Funktionen, die vermutlich nur wenige User brauchen werden. Dazu gehört ein UltraTrac-Modus, bei dem die GPS-Position seltener abgerufen wird. Statt 20 Stunden kontinuierlichen Trackings sind so bis zu 35 Stunden möglich.

Für Fallschirmspringer gibt den Jumpmaster, für HAHO- und HALO-Sprünge. Diese Funktion ist aber auf den militärischen Bereich zugeschnitten und dürfte, wenn überhaupt, nur für zivile Fallschirmspringer mit viel Erfahrung interessant sein. Da ich eher der Kategorie Mall Ninja als Airborne Ranger angehöre, habe ich diese Funktion nicht getestet. Für Kampftaucher und solche die es gerne wären, ist die Charlie nur bedingt geeignet. Die Wasserdichtigkeit ist mit 10 ATM angegeben, was zwar laut Garmin für Tauchen, nicht aber Sporttauchen geeignet ist.

Die Charlie hat einen Nachtsichtmodus, der die Helligkeit reduziert, damit sie kompatibel mit Nachtsichtgeräten ist. Da die meisten Nachtsichtgeräte Licht im nahen Infrarotbereich nutzen und Glas Infrarotstrahlung reflektiert, muss man erst den richtigen Winkel finden, damit das Display ausreichend erkennbar wird. Die Charlie kann auch zwei Koordinatensysteme (MGRS und Breiten-/Längengrad) gleichzeitig anzeigen.