Geplante Obsoleszenz: US-Behörde nimmt Tesla ins Visier

Zu wenig Speicherplatz

Auf dem eMMC-Flash-Speicherchip mit einer Kapazität von 8 GB stößt aufgrund der immer größer werdenden Tesla-Software zunehmend an seine Grenzen. Das bedeutet, dass auf dem Chip nur mehr wenig Speicherplatz frei ist und dieser für Log-Files verwendet wird. In der Folge werden die wenigen freien Speicherblöcke derart oft überschrieben, sodass die Anzahl an möglichen Speichervorgängen überschritten wird.

Das Resultat ist ein kaputter Speicherchip. In so einem Fall wechselt ein betroffenes Tesla-Auto in eine Art Notfallmodus: Der Touchscreen schaltet sich aus und die Funktionen des Fahrzeugs werden auf das Nötigste reduziert. Der Akku kann noch leergefahren werden, aufladen lässt sich das E-Auto aber nicht mehr. Eine Reparatur beziehungsweise ein Austauschen des eMMC-Speichers ist notwendig.