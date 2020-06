Geräuschunterdrückende Kopfhörer im Test

AKG K480 NC

Der K480 (149 Euro) ist ein faltbarer On-Ear-Kopfhörer und dadurch recht kompakt. Was der eigentliche Kopfhörer an Größe einspart, kommt aber durch das Modul wieder hinzu, dass die AAA-Batterie für die Geräuschunterdrückung enthält. Will man die Kopfhörer pur nutzen, kann man ein normales Kabel (im Lieferumfang enthalten), anstatt des zwischengestalteten Moduls nutzen. Mit 125 Gramm ohne Modul ist der Kopfhörer leicht ausgefallen, allerdings sitzt er auch ziemlich eng. Während bei anderen Modellen im Test der Bügel nur leicht für einen bequemen Sitz ausgezogen werden musste, passt der K480 nur in der größten Einstellung.

Der Kopfhörer geht weniger laut als die Modelle von Bose und Sennheiser, was aber immer noch ausreichend ist. Der Klang ist tiefenlastig und klingt fast schon zu dumpf. Das resultiert zwar in mehr Bass als beim Sennheiser-Kopfhörer (aber weniger als bei Bose), lässt aber Hörbücher und Filme nicht ganz so gut klingen. Bei Action-Videospielen stört der Hang zur Tiefe weniger. Die Geräuschunterdrückung ist schwächer als bei Sennheiser und Bose. Wird sie aktiviert, wird der Ton etwas lauter, der Klang aber nicht verändert.

Im Lieferumfang ist eine Tragetasche, ein Flugzeug-Adapter und ein 2,5mm- und 6,3-mm-Klinke-Adapter enthalten.