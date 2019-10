Geringe Nachfrage: Harley-Davidson wird sein E-Motorrad nicht los

Harley-Davidson findet kaum neue Käufer für seine neuen Elektro-Motorräder. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters schrecken jüngere Kunden vor allen vor dem Preis für die "LiveWire"-Motorräder zurück. An der Börse kam das nicht gut an: Die Aktien gaben am Montag zeitweise 3,2 Prozent nach und gehörten damit zu den schwächsten Werten im entsprechenden Index. Mit einem Preis von 29.799 Dollar kosten die Maschinen fast so viel wie ein Tesla Model 3.