Google bringt neues Pixel, Chromecast und smarten Lautsprecher

Wenige Wochen nachdem Google das Pixel 4a (futurezone-Test) vorgestellt hat, gibt es wieder neue Hardware. Das Unternehmen lädt am Mittwoch den 30. September um 17.00 Uhr MESZ zu einem virtuellen Event. Was man erwarten darf, geht schon recht eindeutig aus der Einladung hervor. “Wir laden euch ein, alles über unseren neuen Chromecast, smarte Lautsprecher und Pixel-Phones zu erfahren”, heißt es dort, wie unter anderem The Verge berichtet.

Pixel 5

Beim Pixel 5 sind vorab bereits einige Informationen hinsichtlich Hardware und Preis durchgesickert. So soll sich Google entschieden haben, auf einen High-End-SoC zu verzichten und stattdessen einen günstigeren Snapdragon 765G zu verbauen.

Auch wird vermutet, dass einige Sensoren des Vorgängers - etwa für die Gesichtserkennung - dem Sparstift und der geringeren Gehäusegröße zum Opfer fallen. Dafür soll der Fingerabdrucksensor zurückkehren. Immerhin soll es auch beim Preis eine Reduktion im Vergleich zum Vorjahr geben. So soll das Handy nur noch 649 Euro kosten. Das Pixel 4 kostete zum Marktstart 749 Euro.