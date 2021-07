Google bringt neue App für Drive und Fotos

Wie Google nun angekündigt hat , wird die "Backup and Sync"-App in den Ruhestand verabschiedet und durch die neue Anwendung " Drive for desktop " ersetzt.

Wer Google Drive als Cloudspeicher-Dienst verwendet, nutzt wohl auch die Desktop-Anwendung " Backup and Sync ", um die Dateien und Fotos von einem Rechner in der Google-Cloud zu speichern und zu synchronisieren.

"Drive for desktop" ersetzt "Backup and Sync"

Was müssen Nutzer*innen tun?

Wer die Google-Workspace-App "Drive File Stream" nutzt, muss durch die neue App keine Vorkehrungen treffen. In diesem Fall wird Google die bereits bestehende App umbenennen und durch "Drive for Desktop" ersetzen.

All jene, die "Backup and Sync" verwenden, werden von Google eine Benachrichtigung erhalten, sobald die neue App verfügbar ist. Ab 1. Oktober wird "Back and Sync" nicht mehr funktionieren. Dann können Dateien und Fotos nur mehr mithilfe "Drive for desktop" synchronisiert und gespiegelt werden.