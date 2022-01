So soll Googles faltbares Smartphone heißen

Zuletzt machten Gerüchte die Runde, dass Google die Entwicklung seines faltbaren Smartphones eingestellt habe. Der Internetkonzern dürfte es sich aber doch anders überlegt haben. Das faltbare Google-Handy werde voraussichtlich Ende 2022 auf den Markt kommen, berichtet 9to5 Google.

Auch ein Name wird bereits kolportiert, heißt es unter Berufung auf Insider. Demnach soll das Gerät Pixel "Notepad" heißen. Im Gespräch sei auch "Logbook" gewesen, heißt es weiter. Der Name sei allerdings noch nicht in Stein gemeißelt und könne sich noch ändern.

Günstiger als das Galaxy Z Fold 3

Dass faltbare Google-Smartphone soll laut 9to5 Google wesentlich billiger sein als Samsungs Galaxy Z Fold 3 (futurezone-Test) , das ab knapp 1.800 Euro erhältlich ist.

Das Gerät soll ebenso wie die Pixel-6-Geräte von Google (futurezone-Test) mit dem hauseigenen Tensor-Chip ausgestattet sein, allerdings bei der Kamera gegenüber den Google-Flaggschiffmodellen Abstriche machen.

Für das faltbare Google-Handy wurde zuvor auch schon der Name Pixel "Fold" kolportiert. Ursprünglich sollte es bereits im vergangenen Jahr auf den Markt kommen.