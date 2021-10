Samsung Galaxy Z Fold3 im Langzeittest: Die Vorzüge des Faltens

Mit dem Galaxy Z Fold3 hat Samsung Mitte August die dritte Generation seiner Falt-Handys vorgestellt. Die bisherige Entwicklung dieser Gerätekategorie verlief für Samsung nicht ganz ohne Stolpersteine. So erinnern sich wahrscheinlich noch Viele an den Rollout der ersten Generation, wo Testgeräte für Journalist*innen schon nach wenigen Tagen den Dienst versagten. Es folgten Monate an Verzögerungen, bis ein einigermaßen haltbares Gerät veröffentlicht wurde.

Auf dem Papier erscheinen diese Unterschiede marginal, in der Praxis fühlt sich das Fold3 aber deutlich kompakter an sein Vorgänger. Es trägt auf, aber man kann angesichts der Klapp-Funktion darüber hinwegsehen. Apropos Klappen: Das Scharnier wirkt so stabil und langlebig wie noch bei keinem anderen Fold-Handy. Auch ist es so konstruiert, dass ich während dem langen Test nie irgendwelche Probleme hinsichtlich Schmutz oder Staub in diesem Bereich hatte.

Auch die dritte Generation des Fold trägt noch ordentlich auf und in gefaltetem Zustand könnte man das Gerät immer noch relativ leicht mit 2 zusammengeklebten Smartphones vergleichen. Das Fold3 misst 158,2 x 67,1mm bei einer Dicke zwischen 14,4 und 16mm - je nachdem, wo genau man misst. Das ist im Vergleich zum Vorgänger etwas dünner, jener misst an der dicksten Stelle noch 16,8mm . Auch das Gewicht sank im Vergleich zum Fold2 von 282 auf 271 Gramm .

Ein Problem der faltbaren Displays zieht sich ebenfalls schon seit längerem durch, nämlich die fehlenden Härte und die Beschichtung. Man kann sich die Oberfläche des Falt-Displays so vorstellen, als hätte man eine Displayschutzfolie aufgetragen - die man aber keinesfalls entfernen darf. Zwar wird Samsung nicht müde zu behaupten, dass es Glas ist, das ändert an der Haptik allerdings wenig. Positiv anzumerken ist, dass das Display weit nicht so weich ist, wie das der früheren Fold-Smartphones.

Samsung hat sich beim Fold gegen einen Fingerabdrucksensor unter dem Display entschieden und ihn stattdessen in die längliche Power-Taste integriert. Das hat den Vorteil, dass man ihn immer erreicht, egal ob das Handy auf- oder zugeklappt ist. Und es zeigt mir eindrucksvoll, wieso ein physischer Sensor den Unter-Display-Varianten haushoch überlegen ist. So schnell, präzise und problemlos kann ich sonst kein Handy entsperren - auch nicht mit denneuesten Generationen der Under-Display-Fingerprint-Sensoren.

Im Unterschied zu Samsungs Flaggschiff-Serie kommt das Fold in keiner Variante mit dem hauseigenen Exynos -SoC, sondern lediglich in einer Qualcomm -Version. Konkret ist es der Snapdragon 888 mit einer Octa-Core-CPU (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) . Bei der GPU handelt es sich um eine Adreno 660 , der Arbeitsspeicher beträgt 12 GB . Die Ausstattung genügt jedenfalls, um das Handy - egal mit welchem Screen - flüssig zu betreiben. Auch Multitasking macht dem Fold keine Probleme.

Im Arbeitsalltag hat mich das eigentlich nie gestört, da die nächste Steckdose in der Regel nicht weit ist. Wenn man die ganzen Tag unterwegs ist, muss man mit dem Fold ein Akkupack dabei haben, um nicht am frühen Abend schon ohne Saft dazustehen.

Wirklich schlimm ist das allerdings nicht, denn zum Selfiesschießen wird man die Kamera unter dem Falt-Display in der Regel ohnehin nicht verwenden. Sie dürfte wohl in erster Linie für Videotelefonie gedacht sein - und dafür reicht sie eigentlich allemal.

Besonders spannend ist die Kamera unter dem faltbaren Hauptdisplay . Ihre Leistung ist allerdings erwartungsgemäß bescheiden. Während bei (richtig!) guten Lichtverhältnissen - also im Freien - ihre Leistung gerade noch als passabel durchgeht, ist es in Innenräumen und bei etwas schummrigen Licht eine andere Geschichte. Dann rauscht es ohne Ende, die Fotos sind kaum zu gebrauchen.

Die Software

Samsung hat nicht nur die Hardware des Fold verbessert, sondern auch die Software. In erster Linie betreffen die Anpassungen Multitasking. Man kann man den großen Screen aufteilen und wahlweise eine, 2, 3 oder 4 Apps gleichzeitig anzeigen. In der Praxis ist das Multitasking durchaus praktisch, wirklich oft habe ich es jedoch nicht verwendet. Stattdessen habe ich das große Display vorwiegend für Anwendungen genutzt, wo mehr Platz einfach Sinn macht - also Lesen, Browsen oder Ansehen von Fotos oder Videos.

Etwas nervig ist ein Software-Feature, nämlich die geteilten Homescreens. So sind die Homescreens des äußeren und des großen Hauptdisplays getrennt. Legt man sich also am Außenscreen ein Icon auf den Screen, ist es am großen Display nicht da - außer man legt es manuell dort nochmal an.

Einer der wenigen Punkte, an die ich mich beim großen Display auch nach 2 Monaten nicht gewöhnt habe, ist das Tippen. Hier steht man in der Praxis vor folgendem Problem: Verwendet man eine Tastatur abseits von Samsung (etwa Gboard), erstreckt sie sich über das gesamte große Display. Das ist wenig komfortabel, da die Tasten hier schon zu groß sind, um bequem damit zu tippen. Lediglich die Samsung-Standard-Tastatur hat die Tasten in aufgeklappter Form rechts und links an den Rändern positioniert: So sind alle zu erreichen. Dennoch tippe ich in der Praxis immer noch lieber (und schneller) auf dem Sekundärdisplay.

In der Praxis und Fazit

In den vergangenen 2 Monaten habe ich das Fold3 - die meiste Zeit - als primäres Gerät verwendet und ich dabei die Vorzüge des Faltens sehr zu schätzen gelernt. Egal, ob man jemandem die letzten Urlaubsfotos zeigen möchte, oder im Wartezimmer einfach bequemer seine Mails durchgehen möchte: Das große Display macht etwas her.

Es ist nicht so, dass man in vielen dieser Situationen dafür nicht auch einfach ein Tablet hätte mitnehmen können: Aber das hat man natürlich genau dann nicht mit, wenn es praktisch wäre. Und das Smartphone hat man heutzutage sowieso immer dabei.