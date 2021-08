Galaxy Z Flip3 im Hands-on: Falt-Handys werden erschwinglich

Neben dem Galaxy Z Fold3 (hier zum Hands-on ) hat Samsung am Mittwoch auch das Galaxy Z Flip3 vorgestellt. Nachdem das Flip2 ausgelassen wurde, ist es die zweite Generation des Formfaktors, der am ehesten an Flip-Phones aus vergangenen Zeiten erinnert.

Aufgeklappt fühlt sich das Flip3 schon fast wie ein gewöhnliches Handy an, wenn man die kleine „ Falte “ in der Mitte ausblendet.

Die Verbesserungen beim Flip3 liegen wie bei Vorgängern in den Details . So wurde auch bei diesem Falt-Handy die Verarbeitung deutlich verbessert. Das fühlt man auch sofort. Einerseits ist der Klappmechanismus stabiler, andererseits ist das Haupt-Display bzw. dessen Beschichtung deutlich härter.

Erster Fazit: Stabilerer Hingucker

Wie auch beim Fold3 hat Samsung auch beim Flip3 an den richtigen Stellen nachgebessert. Schon das erste Flip war alltagstauglich, das neue Modell setzt aber noch an einigen Stellen richtige Akzente hinsichtlich der Haltbarkeit.

In Kombination mit dem vergleichsweise moderaten Preis könnte das Handy nun auch am Massenmarkt punkten. 1.049 Euro sind zwar immer noch nicht günstig, allerdings schon in einem Bereich, in dem sich auch nicht-faltbare Spitzenmodelle finden. Und das Innenleben des Flip3 ist mit dem Snapdragon 888 und 8 GB Ram durchaus vorzeigbar.

Das Galaxy Z Flip3 ist in Österreich ab 27. August zu folgenden Preisen verfügbar: