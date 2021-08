Faltbares Samsung Galaxy Z Fold3 im Kurztest: Richtig nachgebessert

Samsung hat am Mittwoch die neueste Generation seiner faltbaren Handys gezeigt. Wir durften das Galaxy Z Fold3 ausprobieren.

Schon beim ersten in die Hände nehmen, wirkt das Fold3 wesentlich “ fertiger ” als die Vorgängermodelle. Sowohl Handy selbst als auch der Klappmechanismus sind weit weniger fragil als noch beim - zum ersten Modell bereits stark verbesserten - Vorgänger der zweiten Generation. Man hat beim Fold3 nicht mehr das Gefühl, das Handy bei jedem Zusammen- oder Aufklappen zu beschädigen.

In Sachen Formfaktor gibt es beim neuen Fold wenig Neuigkeiten zu berichten. Samsung bleibt der klassischen Bauform treu: Großes Display, das sich nach innen zusammenklappen lässt. Dazu ein sekundäres Außendisplay , womit man das Handy auch zugeklappt wie ein normales Smartphone verwenden kann.

Samsung bleibt bei den faltbaren Handys dran und beim aktuellen Modell merkt man, dass das eine gute Sache ist. Das Galaxy Z Fold3 wurde am Mittwoch vorgestellt und ist nicht nur das bislang günstigste der Serie , sondern soll auch das langlebigste sein. Ich habe mir das faltbare Smartphone in einem Kurztest angesehen.

Die Technik mausert sich

Ein Problem bei flexiblen Displays ist immer das Glas bzw. dessen Härte. Für gewöhnlich sind kratzresistente Smartphone-Screens außerordentlich hart, was eine hohe Oberflächenspannung bedingt. Das führt im Übrigen aber auch dazu, dass manche der Displays gerne springen. Bei faltbaren Displays kann eine derartige Oberflächenspannung nicht erzeugt werden, da das Display für den Mechanismus entsprechende Flexibilität braucht. Das führt dazu, dass faltbare Displays nicht so hart sein können, wie man es von üblichen Handydisplays gewohnt ist. Beim ersten Fold und beim Fold2 hatte das die Auswirkung, dass sich das große Display so anfühlt, als wäre eine weiche Displayschutzfolie darüber.

Ganz so hart, wie man es von “nackten” Gorilla Glass oder ähnlichem kennt, fühlt sich auch das Display des Fold3 nicht an. Im Vergleich zu den Vorgängermodellen gab es aber eine merkbare Verbesserung. Das Display ist schöner zu bedienen und hat nicht mehr diese “Klebrigkeit”. Das sorgt für ein deutlich angenehmeres Bediengefühl. Ganz ohne “Falte” bei dem Teil, wo es zusammengeklappt wird, geht es aber nicht. Optisch sieht das 7,6-Zoll-Display mit 1768 x 2208 Pixeln jedenfalls trotz gleicher Auflösung wie beim Vorgänger nun klarer und besser aus.

Auch zugeklappt fühlt sich das Fold3 nun deutlich stabiler an. Bei den Vorgängermodellen wurde ich die Vorstellung, dass hier einfach 2 Handys zusammengeschraubt wurden, nur schwer los. Beim Fold3 ist dieser Eindruck aufgrund des gesunkenen Gewichts und der dünneren Bauform nun fast verflogen.