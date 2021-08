Galaxy Z Fold3 und Z Flip3: Samsung stellt neue faltbare Handys vor

Samsungs neue faltbare Smartphones kommen mit einigen Neuerungen und sind so günstig noch nie.

Das Flaggschiff der neuen Falt-Serie ist das Galaxy Z Fold3 5G . In Sachen Formfaktor bleibt man bereits Bekanntem treu. So verfügt das Handy über ein großes, faltbares AMOLED-Display , das aufgeklappt eine Diagonale von 7,6 Zoll bei einer Auflösung von 2208 x 1768 Pixel und einer Bildwiederholrate von maximal 120Hz hat. Der Bildschirm soll im Vergleich zum Vorgänger auch heller sein. Wie ein Buch kann man das Display zuklappen – und findet auf der Außenseite einen sekundären Bildschirm mit 6,2 Zoll und einer Auflösung von 2260 x 832 Pixeln bei ebenfalls maximal 120Hz .

Trotz aller Schwierigkeiten bei der Produktion von vergangenen Modellen, lässt sich Samsung nicht vom Konzept der faltbaren Smartphones abbringen. Am Mittwoch stellte das Unternehmen nun die neuen Modelle Galaxy Z Fold3 5G und Galaxy Z Flip3 5G vor. Man sieht sich als „Marktführer der Falt-Innovationen“ am Handy-Markt.

Der faltbare Haupt-Screen hat noch eine Besonderheit: Die Frontkameras sind nicht wie beim Vorgänger in einem Loch untergebracht, sondern liegen hinter dem Display. Damit ist das Z Fold3 das erste Samsung-Phone mit „unsichtbarer“ Selfie-Kamera . Ein weiterer Unterschied zum Vorgänger ist, dass das Handy nun auch mit Samsungs S Pen kompatibel ist – konkret mit dem S Pen Pro und dem S Pen Fold .

Innenleben und Haltbarkeit

Im Inneren sorgt der Qualcomm Snapdragon 888 für die nötige Rechenleistung. Der Akku hat eine Kapazität von 4.400mAh, Samsung spricht von einer "Dual Battery", was bedeutet, dass der Akku auf die beiden Gerätehälften aufgeteilt ist. Das Handy kommt mit 12GB Ram und und in 2 Speichervarianten: Mit 256 und 512GB. Für die biometrische Entsperrung sind Fingerabdrucksensor und Gesichtsscanner mit an Bord.

Ein besonderer Fokus bei den Neuerungen liegt auf der Haltbarkeit. Jene war bei den Vorgängermodellen ein heikles Thema. So sind Presse-Review-Exemplare der ersten Generation bereits nach wenigen Tagen defekt gewesen. Beim Nachfolger Fold2 konnte man dann die groben Schwachstellen ausmerzen und ein praxistaugliches Handy auf den Markt bringen (futurezone-Test des Galaxy Z Fold2). Das neue Fold ist nun nicht nur haltbarer – sondern sogar wasserfest nach IPX8-Standard. Laut Samsung kann man es bis zu 30 Minuten in maximal 1,5 Meter Wasser eintauchen. Das ist ein Novum für faltbare Handys.

Kratzfestigkeit und Software

Ein weiterer Kritikpunkt an den Vorgängern bzw. an dem großen, faltbaren Display war die Anfälligkeit für Kratzer. Das ist dadurch bedingt, dass das Display aufgrund des Faltmechanismus flexibel sein muss. Und die Kratzfestigkeit moderner Smartphone-Screens bedingt meist eine große Oberflächenspannung – schwer möglich, wenn man es falten möchte. Auch hier hat Samsung nachgebessert und sowohl das Gehäuse und den Faltmechanismus, das Displayglas selbst sowie die darüber liegende Schutzfolie verbessert. Letztere soll demnach „80 Prozent haltbarer“ sein. Durch das neuartige Aluminium ist das Z Fold3 auch leichter als sein Vorgänger, wiegt aber immer noch 271 Gramm.

In Sachen Software verspricht Samsung, vor allem an den Multitasking-Fähigkeiten gearbeitet zu haben. Man habe sich auch mit Google und Microsoft zusammengetan, um die Funktionalitäten von Apps auf dem großen Falt-Screen zu verbessern. Für nicht angepasste Apps gibt es ein experimentelles „Labs“-Feature, wodurch auch sie auf dem großen Screen besser aussehen sollen. Auch das Anordnen von Apps in verschieden großen Fenstern auf dem Screen soll nun deutlich besser funktionieren.