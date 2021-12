Oppo zeigt sein erstes faltbares Smartphone

Der chinesische Smartphone-Hersteller Oppo will am kommenden Mittwoch, den 15. Dezember, sein erstes faltbares Smartphone vorstellen. Einen kurzen Ausblick auf das Find N veröffentlichte Oppo am Dienstag auf Twitter. In einem Teaser Video sind Aufnahmen des Front-Displays und des größeren inneren Displays im aufgeklappten Modus zu sehen: