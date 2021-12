So wird Oppo die hässliche Kamerabeule am Smartphone los

Oppo hat eine ungewöhnliche Möglichkeit gefunden, das Kameramodul an der Rückseite zu vermeiden.

In den Auswucherungen befinden sich die Kameramodule , meist mit 2 bis 4 Linsen. Dass dieses Modul so weit aus dem Gehäuse hervorsteht, ist der Physik geschuldet. Der optische Bildstabilisator braucht genauso Platz, wie größere Linsen und bessere Sensoren.

In dem Video ist zu sehen, dass die Hauptkamera aus dem Gehäuse ausgefahren wird. Ist sie eingefahren, ragt das Kameramodul kaum aus dem Gehäuse hervor. Das Video suggeriert, dass der Mechanismus wetterfest ist und auch Stürze übersteht.

Details zur ausfahren Kamera will Oppo bei seiner Hausveranstaltung am 14. Dezember verraten. Bis dahin darf man gespannt sein, ob der Mechanismus nur ein Konzept ist, oder tatsächlich verbaut werden soll. Oppo hat schon öfters Prototypen von Smartphones und Komponenten gezeigt, die selbst Jahre später noch immer nicht in ein Seriengerät aufgegangen sind.