Google Fotos lässt Nutzer Fototagebücher teilen

Google arbeitet an einer neuen Social-Media-Funktion für seine Fotos-Plattform . Mit " My Week " (Meine Woche) sollen Nutzerinnen Fotosammlungen im Format von Instagram-Stories mit anderen teilen können.

Erinnerungen zusammenstellen

Die Funktion wird Teil des Bereichs "Erinnerungen" in der App. Dort werden derzeit Fotos automatisch zu Sammlungen zusammengefasst, um Rückblicke zu erstellen, etwa von Reisen oder Veranstaltungen.

Die neue Funktion soll es ermöglichen, wöchentlich eigene Sammlungen zu erstellen. Dort wird My Week als Fototagebuch beschrieben, das man mit besonderen Menschen teilen kann, statt sich Gedanken über Follower zu machen.

➤ Mehr lesen: Google Fotos: Premium-Funktionen werden für alle kostenlos

Fototagebücher mit anderen Teilen

Laut Android Authority kann man diesen Personen eine Einladung schicken. Sie bekommen dadurch das Fototagebuch der anderen automatisch in ihrer eigenen Google-Fotos-App angezeigt. Im zugehörigen Album können auch die Bilder vergangener Wochen betrachtet werden. Sie werden in einer Slideshow angezeigt und können geliked und kommentiert werden.

Bisher war es nur möglich, Alben mit anderen Nutzerinnen zu teilen. Wann Google My Week freischaltet, ist unklar. Das neue Feature erinnert an Apps wie Journi (iOS / Android). Hier können Nutzerinnen Fototagebücher bzw. -blogs anlegen. Über eine Einladung können andere Nutzerinnen so etwa an Reisen teilhaben.