Produkte von Temu und Shein schneiden bei Tests katastrophal ab

In mehreren Produkten wurden große Mengen an Chemikalien gefunden, die krebserregend sind oder unfruchtbar machen können.

Chinesische Handelsplattformen wie Shein, Temu und AliExpress haben in den vergangenen Jahren einen enormen Aufschwung erlebt. Das Wachstum führte allerdings auch dazu, dass Sicherheitsstandards vernachlässigt werden. So enthalten viele Produkte giftige Substanzen, die Hunderte Male über den zulässigen Werten lagen.

Deutlich zu viele Weichmacher

Südkoreanische Behörden überprüften 144 Produkte der Händler, die nicht nur in Südkorea, sondern auch in der EU erhältlich sind. In Schuhen von Shein wurde dabei eine erhöhte Menge an Phthalaten entdeckt. Diese Chemikalien werden verwendet, um Kunststoffe flexibler zu machen. Bei einem Paar wurde der gesetzliche Grenzwert sogar um das 229-Fache übertroffen.