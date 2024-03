10 Tipps: Darauf solltet ihr achten, wenn ihr bei Temu bestellt

Kaum eine Online-Shopping-Plattform hat einen so schnellen Aufstieg hingelegt wie Temu. Erst Mitte 2022 gegründet, kommt man heute im Netz kaum an ihr vorbei. Dafür sorgt vor allem aggressive Werbung, sogar mehrere Superbowl-Spots um höchstwahrscheinlich mehrere Millionen Dollar hat sich das Unternehmen in diesem Jahr geleistet.

Das hat sich ganz offensichtlich gelohnt, zumindest wenn man nach den App-Downloads geht. In Google Play wurde die Android-App über 100 Millionen Mal heruntergeladen. In den Apple-Charts der Top-Shopping-Apps in Österreich liegt sie an erster Stelle, noch vor den Apps von Spar, DM oder Amazon.

Wer sich auf Temu umschaut, stellt schnell fest, dass es vor allem niedrige Preise sind, mit denen die Plattform punkten will. Dazu kommen zahlreiche vermeintliche Rabatt-Angebote und Sonderaktionen, mit denen die Kund*innen gelockt werden sollen. Hier kann man schnell in Versuchung geraten, vielleicht ein paar Euro zu sparen. Wir haben ein paar Dinge zusammengestellt, auf die ihr achten solltet, wenn ihr bei Temu bestellt.

10 Tipps für den Einkauf auf Temu

1. Temu ist kein Händler

Wer bei Temu etwas kauft, geht dabei keinen Kaufvertrag mit dem Unternehmen selbst ein. Stattdessen kauft man direkt bei Händlern, die ihre Waren dort anbieten. Das ist vergleichbar mit der Funktionsweise von Ebay, Amazon Marketplace oder der Temu-Konkurrenz AliExpress. Sollte es zu Problemen bei der Lieferung oder mit den Produkten kommen, wird die Rechtsdurchsetzung aus diesem Grund äußerst schwierig, warnt auch das Portal onlinesicherheit.gv.at.

2. Alles kommt aus China

Temu wurde dafür geschaffen, westliche Verbraucher*innen mit Shops in China zusammenzubringen. Das heißt auch, dass alle Waren auf Temu direkt aus China verschickt werden. Temu organisiert allerdings den Versand. Das heißt, selbst wenn man von 10 verschiedenen Händlern auf der Plattform kauft, alles in einem großen Temu-Karton geliefert wird. Der Versand direkt aus Fernost sorgt auch für längere Versandzeiten, als man es vielleicht von Amazon gewohnt ist. In der Praxis muss man mit knapp 2 Wochen rechnen, bis die Lieferung eintrifft. Da das meiste via Luftfracht einflogen wird, ist das Einkaufen auf Temu auch alles andere als umwelt- bzw. klimaschonend.

3. Die Sache mit dem Zoll

Obwohl die Waren aus China kommen, muss man sich nicht mit Zoll oder Einfuhrumsatzsteuer herumschlagen. Möglich ist das über das elektronische System IOSS – Import One Stop Shop. Dabei bezahlen die Kund*innen den entsprechenden Betrag bereits dann, wenn der Kauf abgeschlossen wird. Dass der Betrag beglichen ist, wird anschließend in den Einfuhrdokumenten des Pakets vermerkt. Bei Zustellung fallen in der Regel keine Gebühren mehr an.

4. Lasst euch nicht stressen

Wer Temu öffnet, wird mit “Blitzangeboten”, ablaufenden Countdowns und “begrenzten Stückzahlen” nahezu bombardiert. Mit der Realität hat das alles nur sehr wenig zu tun, genauso wie die oft utopischen “statt”-Preise. Man wird die Produkte auch am Tag oder sogar Wochen darauf immer noch zu sehr ähnlichen Preisen finden, auch wenn sie “fast ausverkauft” sind. Man kann sich also gut überlegen, ob man eine bestimmte Sache wirklich braucht. Und auch dann, wenn Waren, die man im Warenkorb hat, nicht mehr gelistet sind, findet man das gleiche Produkt mit hoher Wahrscheinlichkeit an anderer Stelle zu einem ähnlichen Preis wieder.

5. Nutzt Englisch als Sprache

Ruft man Temu von einem deutschsprachigen Land auf, ist die Seitensprache automatisch ebenfalls auf Deutsch gestellt. Da es sich hier aber großteils um automatisierte Übersetzungen handelt, sind viele Artikelbezeichnungen nicht ganz treffsicher. Wer des Englischen also einigermaßen mächtig ist, sollte Temu auch auf Englisch verwenden. Die Artikelnamen und Beschreibungen sind dann meist aussagekräftiger und man wundert sich nicht über Phrasen wie “Kühle Eisige Atmungsaktive Fingerlose Handschuhe”.

6. Andere Plattformen checken

Nicht selten lohnt es sich auch, nach demselben Produkt auf anderen Plattformen wie Amazon oder AliExpress zu suchen. Chinesische Händler bieten exakt dieselben Waren über mehrere Wege an, teilweise auch zu unterschiedlichen Preisen.

Doch nicht nur zum Preisvergleich lohnt sich der Blick in andere Shops: Auch die Bewertungen können sich auf den verschiedenen Plattformen unterscheiden.

7. Die Sache mit der Qualität

Auch auf Temu haben die Händler nichts zu verschenken. Ein billiges Produkt ist also in der Regel auch billig hergestellt. Das heißt aber nicht, dass man auf der Plattform nicht das ein oder andere attraktive Angebot finden kann. Bevor man bestellt, sollte man aber auf jeden Fall die Bewertungen checken. Viele Bewertungen und viele Verkäufe sind in der Regel ein positives Zeichen.

Auch lohnt es sich, auf Marken zu achten. Selbst, wenn einem die jeweilige Marke nicht bekannt ist, kann man sie googeln bzw. prüfen, was unter demselben Namen noch angeboten wird und wie die Bewertungen anderer Artikel aussehen.

8. Besondere Vorsicht bei Elektrogeräten

Wer sich elektrische Geräte oder auch Akkus bei Temu kauft, sollte besonders vorsichtig sein. So ist nicht garantiert, dass die Produkte auch europäische Sicherheitsstandards erfüllen. In der Vergangenheit kam es bereits mehrfach vor, dass von dort verkauften Produkten ein Feuerrisiko ausgeht. Das Problem gibt es aber auch bei anderen Händlern, wenn man direkt aus China bestellt.

9. Auch Fälschungen werden angeboten

Gefälschte Waren sind auch auf Temu ein Problem. Oft wird sogar versucht, das zu verschleiern. Dann wird auf den Produktbildern - etwa von Kleidung - das bekannte Logo verfälscht oder ganz herausgeschnitten. Kommt die Ware dann an, ist das Logo aber sehr wohl vorhanden.

Im allerschlimmsten Fall droht zivil- und strafrechtliche Verfolgung, wenn man wissentlich gefälschte Waren im Internet bestellt. Das kann auch mit empfindlicher Geldstrafe geahndet werden. Dieses Risiko ist aber in erster Linie theoretischer Natur.

10. Rücksendungen und Garantie beachten

Temu bietet innerhalb von 90 Tagen kostenlose Rücksendung zu einer Bestellung an. Allerdings nur einmal. Das heißt, wenn man mehrere Produkte einer Bestellung getrennt voneinander retournieren möchte, fallen Kosten an. Will man bei Produkten nach längerer Zeit Gewährleistungs- oder Garantieansprüche stellen, muss man sich generell auf geringe Erfolgschancen einstellen.

Im Endeffekt ist das Bestellen auf Temu - wie auch bei anderen chinesischen Online-Händlern - ein wenig ein Glücksspiel. Das heißt, man muss immer davon ausgehen, dass etwas nicht passt oder es zu Problemen kommen könnte. Geht es also um besonders hochpreisige Waren, sollte man besser bei Händlern mit Sitz in Österreich oder zumindest der EU bleiben.