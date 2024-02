Feuergefahr: Heizlüfter von TikTok und Temu entfernt

Von 5 über TikTok bestellte Heizlüfter waren 3 gefährlich , beim 4. fehlten Sicherheitshinweise. Alle 3 über Temu gekaufte Heizlüfter „ stellen eine Gefahr für alle dar, die sie nutzen “ und dürften in Großbritannien gar nicht verkauft werden, schreibt Which?.

Problematisch ist, dass solche Geräte oft von Influenzer*innen beworben werden. Dass TikTok überhaupt einen Online-Shop hat, wird vielen in Europa gar nicht bewusst sein. In Großbritannien und anderen Regionen kann man aber Produkte bestellen, ähnlich wie bei Temu. Allerdings nutzt TikTok die Reichweite von Influenzer*innen, um die eigenen Produkte zu bewerben. Die erhalten Provision und Geld für die Werbung.

Kund*innen zu leicht von Sicherheit überzeugt

Aber auch Temu lässt seine Produkte über soziale Netzwerke bewerben, ebenfalls von Influenzer*innen. Sie bieten etwa Rabatt-Codes an und werden dafür von Temu bezahlt. Laut Which? Erhöht das die Gefahr, dass sich Kund*innen bei der Kaufentscheidung beeinflussen lassen und sich vor dem Kauf nicht ausreichend informieren, ob das Produkt überhaupt sicher ist. 70 Prozent der Temu-Kund*innen sind überzeugt, der Shop würde die angebotenen Produkte auf ihre Sicherheit prüfen, was aber nicht der Fall ist. Das ergab eine Umfrage von Which?.

Die Plattform gibt außerdem Tipps, wie man sich besser vor gefährlichen Fehlkäufen schützen kann: