Google killt schon wieder einen seiner Dienste.

Erst Anfang April hat Google seine offizielle Podcast-App abgedreht (die futurezone berichtete), weniger als 2 Wochen später folgt ein weiterer Dienst. Der VPN-Service von Google One ist diesmal der Leidtragende, wie 9to5Google berichtet.

➤ Mehr lesen: Google Fotos: Premium-Funktionen werden für alle kostenlos

Google One VPN wurde Ende 2020 als Bonus für Google-One-Abonnent*innen ins Leben gerufen, in Österreich war der Dienst ab Ende 2021 verfügbar. Mit Google One können Nutzer*innen zusätzlichen Speicherplatz für Gmail, Drive und Google Fotos dazukaufen. Erst vor wenigen Wochen verlautbarte Google, dass Google One die 100-Millionen-Nutzer*innen-Marke knacken konnte.