Stellt Google Gmail ein? Das steckt hinter der Verwirrung

Wer dieser Tage in den sozialen Netzwerken unterwegs war, ist vielleicht über eine etwas beunruhigende Nachricht gestoßen. Demnach soll Google seinen populären E-Mail-Dienst Gmail Mitte des Jahres einstellen. Gleich vorneweg: Das stimmt nicht - alles nur Fake News.

Google reagierte auf Fake News

Durch unzählige ähnliche Postings hat die gefälschte Nachricht auf dem Twitter-Nachfolger X derart große Aufmerksamkeit erhalten, dass sich Google sogar zu einer Stellungnahme gezwungen sah. "Gmail is here to stay.", schreibt der offizielle X-Account des E-Mail-Dienstes.

Es wäre allerdings nicht das erste Mal, dass Google populäre Dienste einfach so abdreht. Man denke nur an Hangouts, Picasa, Stadia oder den hochgelobten Google Reader. Unter killedbygoogle.com ist der gesamte Friedhof an Diensten zu sehen, die von Google eingestellt wurden.

