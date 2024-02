Das neue Design der Google-Anmeldeseite sollte man sich gut einprägen, um nicht in eine Phishing-Falle zu tappen.

Nun ist es soweit. Google hat den neuen Look der Anmeldeseite präsentiert und gleichzeitig damit begonnen, User*innen auf die neue Login-Seite umzustellen . In weniger als 2 Wochen sollen alle Google-Nutzer*innen das neue Design zu Gesicht bekommen.

Wer sich in den vergangenen Wochen in seinen Google-Account eingeloggt hat, ist vielleicht über eine dezente Ankündigung gestolpert, die im oberen rechten Bildschirmbereich angezeigt wird. Google ändert das Design der Login-Seite , heißt es dort.

So sieht die neue Login-Seite von Google aus

Am Login ändert sich nichts

Der neue Look unterscheidet sich nicht wesentlich von der bisherigen Darstellung. Auf mobilen Geräten sind die Elemente nun linksbündig angeordnet, im Browser sind sie nebeneinander angeordnet.

An den Login-Modalitäten ändert sich durch das neue Design nichts. Passwörter, 2-Faktor-Authentifizierung und Passkeys sind nach wie vor so zu handhaben, wie man es bisher gewohnt war.

Neues Design einprägen

Es ist ratsam, sich das neue Design gut einzuprägen. Denn eine solche Umstellung könnte eine Flut an Phishing-Versuchen zur Folge haben. Es ist bekanntlich eine weitverbreitete Taktik, die Login-Seiten von vertrauenswürdigen Diensten nachzubauen, um so an Anmeldedaten zu kommen.

