Google testet radikal neues Design für Google Fotos

Die Änderungen wurden bisher für wenige Nutzer*innen ausgerollt. Was davon in der breiten Öffentlichkeit ankommt, ist unklar.

Eine der größten Änderungen stellt die neue Taskleiste dar. Diese soll sich von einer fixen in eine schwebende Taskleiste verwandeln, mit Optionen für Fotos, Erinnerungen, Bibliothek und einer separaten Suchfunktion.

Die Teilen-Funktion, die sich in der aktuellen Version von Google Fotos ebenso in der Leiste befindet, wurde in den oberen rechten Bildrand verlegt. Stattdessen gibt es eine neue "Erinnerungen"-Registrierkarte. Der "Google Fotos"-Schriftzug wandert indessen von der Mitte auf die linke Seite.

Experimentelles Design

Google dürfte mit den radikalen Designänderungen jedoch lediglich testen, welche Änderungen bei den Nutzer*innen gut ankommen. Dass alle neuen Designelemente in naher Zukunft für die breite Masse zur Verfügung stehen, ist eher unwahrscheinlich.