Google startet VPN-Service: Was er kann und wie man ihn aktiviert

Google bietet zu seinem Abo-Service Google One nun auch einen VPN an. Wer mindestens 2 Terabyte Speicherplatz (9,99 Euro/mntl.) gebucht hat, kann den Dienst jetzt auch in Österreich kostenlos nutzen. In den kommenden Tagen sollten Abonnent*innen ihn in ihrer Google-One-App finden, das Angebot wird jetzt nach und nach freigeschaltet.

Wir erklären euch:

wie der Dienst funktioniert

welche Daten Google sammelt (und welche nicht)

Google sammelt (und welche nicht) wie man ihn aktiviert

Was macht Googles VPN?

Ein VPN sorgt - vereinfacht gesagt - dafür, dass beim Surfen im Netz die eigenen Privatsphäre geschützt wird. Zudem kann man Geoblocking umgehen, also Inhalte aufrufen, die eigentlich für den Zugriff aus einem bestimmten Land gesperrt sind. Nutzt man das kostenlose WLAN von Hotel, Cafe oder im Zug schützt der VPN davor, dass diese die Daten mitlesen können. Die VPN-Anbieter selbst können die Daten aber einsehen.