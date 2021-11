Google entwickelte 75 Euro teures Smartphone für Indien mit

Mit dem relativ günstigen JioPhone Next sollen mehr Personen Zugang zu Internet-Diensten erhalten.

Die Unternehmen Jio und Google haben ein gemeinsam entwickeltes Smartphone vorgestellt, das speziell auf den indischen Markt zugeschnitten wurde. Das JioPhone Next kann per Google Assistant sprachgesteuert werden, liest automatisch jeden Text am Bildschirm vor (gut bei Analphabetismus) und bietet Live-Übersetzungen (gut bei Sprachenvielfalt). Mit einem Preis von 6500 Rupien (ca. 75 Euro) soll es außerdem halbwegs leistbar für einen großen Teil der Bevölkerung sein.