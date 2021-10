Xiaomi verkauft Smartphones um die Hälfte günstiger

Am 6. November eröffnet der Xiaomi-Store in der Westfield Shopping City Süd. Es gibt Rabatte bis zu minus 61 Prozent.

Xiaomi hat seinen Shop in der Westfield Shopping City Süd bei Wien umgebaut. Am 6. November wird neu eröffnet. An diesem Tag gibt es ab 09:00 ausgewählte Produkte zu stark reduzierten Preisen. Xiaomi verspricht bis zu minus 61 Prozent Rabatt.

Das Mi 11 5G wird um 333 Euro angeboten. Auf dem Preisvergleichsportal Geizhals kostet das günstigste Mi 11 über 700 Euro. Das Xiaomi 11T wird bei der Store-Eröffnung um 274,95 Euro erhältlich sein. Auf Geizhals findet man es ab 522 Euro.