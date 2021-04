Xiaomi Redmi Note 9T im Test: Günstig mit ungewöhnlicher Kamera

Mit einem niedrigen Preis und einer umfangreichen Ausstattung will das Xiaomi-Handy Käufer finden.

Mit der leicht aufgerauten Rückseite liegt das Redmi Note 9T besonders gut in der Hand, da es dadurch bestimmt nicht aus der Hand rutscht. Gerade bei der einhändigen Bedienung des 6,53 Zoll großen Displays ist dies von Vorteil.

Die Ränder um das Display herum, sind nicht allzu dünn. Vor allem auf der unteren Seite ist der Rahmen recht dick, was dem modernen Design nicht unbedingt zuträglich ist.

Display: Blau oder gelb

In der Praxis zeigt sich, dass die Qualität des 6,53 Zoll großen Screens dem Preisbereich angemessen ist - also nicht allzu gut. Es hat einen leichten Blaustich, was mich schnell dazu veranlasst hat, den Reading-Mode zu aktivieren. Dadurch wird zwar das blaue Licht stark reduziert, es entsteht allerdings ein überbordender Gelbstich.

Die Stärke des Reading-Mode kann zwar angepasst werden. Doch auch die niedrigste Einstellung hebt die warmen Farben für meinen Geschmack zu stark hervor. Man hat also die Wahl zwischen einem bläulichen oder einem sehr warmen Bildschirm.

Die Helligkeit ist zwar für die meisten Situationen ausreichend. In direktem Sonnenlicht, kann es dann aber schon zur Herausforderung werden, die Display-Inhalte zu entziffern. Die Helligkeit könnte also etwas höher sein. Leider hat das Display auch keine erhöhte Refresh-Rate.