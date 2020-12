Xiaomi Mi 10T Pro 5G im Test: Spitzengerät mit schwerem Fehler

Weitwinkel und Makro

Beim Weitwinkel nimmt die Fotoqualität spürbar ab. Das wird von einer zunehmenden Unschärfe und kleineren Schwäche bei der Farbdarstellung begleitet.

Im Großen und Ganzen bietet das Mi 10T Pro aber dennoch eine passable bis gute Weitwinkelkamera. Im Vergleich zu anderen Smartphones mit dedizierter Makro-Kamera, verfügt das Mi 10T Pro über durch und durch brauchbares Makro-Objektiv.

Guter Nachtmodus

Der Nachtmodus beim Mi 10T Pro weiß zu beeindrucken. Nimmt man Fotos bei Dunkelheit auf, entstehen absolut faszinierende Bilder für ein Smartphone in dieser Preisklasse. Sichtbar ist dabei, dass die Software mit HDR arbeitet. Dadurch wirken die Nachtfotos vielleicht nicht ganz so natürlich wie etwa bei den Pixel-Phones von Google – hier im futurezone-Test. Dennoch macht das nächtliche Fotografieren mit dem Mi 10T Pro so richtig Spaß.

Zwischen dem Nachtmodus und dem Standardmodus liegt allerdings gar nicht so ein großer Unterschied. Wer also nur schnell einen Schnappschuss aufnehmen will, kann unter Umständen auch auf den Nachtmodus verzichten. Nächtliche Aufnahmen mit dem Weitwinkel sind allerdings enttäuschend. Davon sollte man eher die Finger lassen.