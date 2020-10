Xiaomi lädt Handy-Akku drahtlos in Rekordzeit auf

Xiaomi dreht beim Drahtlosladen den Turbo auf und bringt ein neues Ladegerät mit 80W. Eine 4.000mAh-Batterie soll damit in nur 19 Minuten aufgeladen werden. 50 Prozent sind in etwas über 8, 10 Prozent in lediglich einer Minute möglich. Der bisherige Rekordwert bei Drahtlosladegeräten lag demnach bei 50W mit dem Mi 10 Ultra.

Xiaomi hat die Geschwindigkeit der neuen Technologie auch in einem Video demonstriert.