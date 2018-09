Google könnte die Farben der neuen Pixel-Smartphones verraten haben

Mint, Schwarz und Weiß

Drückt man auf das „G“ am Home-Button der dort angezeigten Smartphone-Shilouette, dann ändert sich die Hintergrund- und Rahmenfarbe. Konkret deutet dies darauf hin, dass die neuen Pixel-Geräte in den Farben Mint, Schwarz und Weiß erhältlich sein werden. Ob dies stimmt, kann am 9. Oktober überprüft werden. Dann sollen die Geräte präsentiert werden.

Offen bleibt noch die Frage nach dem Preis und ob Google am 9. Oktober auch ein Pixel Ultra – ohne Notch - vorstellen wird.