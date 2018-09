Was hinter der Verschwörungstheorie zum Google Pixel Ultra steckt

Hintergrund sind die Leaks zum Pixel 3 XL. Jenes ist mit einem massiven Notch versehen und sorgte aus diesem Grund bereits für viel Kritik. Einige besonders kritische YouTuber, die öffentlich über das Design lästern, sind nun laut eigenen Angaben von Google angeschrieben worden. Demnach wolle der Konzern Teile der Videos, in denen sie sich über das Notch-Design beschweren, für die Präsentation verwenden. Nun stellt sich die Frage, warum Google Kritik an eigenen Produkten verbreiten will.