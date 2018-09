Google kündigt Event für neue Pixel-Smartphones an

Google hat zu einer Veranstaltung in New York am 9. Oktober 11:00 Ortszeit (17 Uhr mitteleuropäischer Zeit) geladen, wie Engadget berichtet. Erwartet wird die aktuellste Generation seiner Pixel-Smartphones, zu der bereits zahlreiche Informationen durchgesickert sind. So wird Google wieder eine kleine sowie eine große XL-Variante bringen. Während die kleine ohne umstrittenen Notch kommt, wird er bei großen sehr deutlich sichtbar sein. Die kleine Variante soll ein Display mit 5,5 Zoll und einer Auflösung von 2160 x 1080 Pixel haben.