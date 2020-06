Google Maps: Live-Staumeldungen in Österreich

Google hat Maps für mobile Endgeräte aktualisiert und um Echtzeit-Verkehrsinformationen für 13 europäische Länder ergänzt, darunter auch Österreich. Das wurde im offiziellen Firmenblog berichtet. Die Funktion ist ab sofort in Google Maps für Android, iOS und in mobilen Browsern verfügbar. So zeigt die Traffic-Ebene zeigt dem Nutzer anhand eines Farbsystems an, wo es auf der gewählten Strecke zu Staus kommen könnte beziehungsweise wo es flüssig läuft. Diese Daten fließen gleichzeitig auch in die Zeitberechnung der Route mit ein, bei der Navigationsfunktion unter Android kann gleich eine Ausweichstrecke berechnet werden.

Im Gegensatz zu Kartendaten können Verkehrsinformationen nicht lokal gespeichert werden, es ist also eine konstante Datenverbindung für die Nutzung erforderlich.