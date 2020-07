Google Maps warnt künftig vor nervigen Ampeln

Ampeln zählen gerade in der Stadt zu einem der Ärgernisse, um von A nach B zu gelangen. Wie US-Medien berichten, testet Google in seinem Kartendienst Google Maps offenbar die Funktion, Ampeln sowohl in der Karte als auch bei der Navigation anzuzeigen. Das Feature tauchte dem Blog droidlife zufolge bereits auf einigen Android-Telefonen auf. Apple Maps tut dies bereits seit iOS 13 in ausgewählten Städten - die meisten davon betreffen allerdings die USA.

Winzige Ampel-Icons

Bei der Umsetzung dürfte Google aber noch Optimierungsbedarf haben. So sind die Icons auf dem Smartphone-Display kaum zu erkennen, weil sie so winzig gestaltet sind. Usern zufolge, denen die Ampeln angezeigt wurden, vergrößern sich diese zwar, wenn man unterwegs ist und sich von Google Maps navigieren lässt. Der Effekt ist aber zu gering, um etwa schon vorab eine andere Route mit weniger nervigen Ampeln wählen zu können.